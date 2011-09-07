〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走软,英央行将实施新一轮QE的臆测令其承压

* 英镑兑美元徘徊在1.5921美元的近七周低位

* 欧元/英镑上扬0.2%,报0.88英镑

* 有关QE的臆测升温

路透伦敦9月7日电---英镑兑普涨的欧元周三走软,兑美元徘徊在近七周低位,因市场臆测近期疲弱的英国数据可能最终促使英国央行采取更多货币刺激举措.

预计英国央行在周四政策会议结束时将保持利率在0.5%的纪录低位,且不会增加其公债购买计划规模.

一项路透调查显示,英国央行将在2012年底之前保持利率不变,英国央行采取新一轮资产购买举措来支撑放缓经济的机率为35%.

不过,伦敦的交易商称,部分市场人士押注央行可能宣布更多刺激举措,因不断有迹象显示经济在过去一个月放缓.

周三公布的数据显示,英国7月工业生产意外回落0.2%,凸现经济复苏不稳.而英国主要智库英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示,英国经济在截至8月的三个月中成长放缓至0.2%,且即使这样温和的数据也夸大了经济的实际状况.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.4%,报0.8828英镑,後回落至约0.8817英镑.英镑涨势在0.8815-20英镑附近遭遇技术阻力,该区域包括了100日和55日移动均线.

德国宪法法庭周三驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼,但表示议会在未来的援助行动中必须拥有更大发言权.[ID:nCN1950195]欧元受到支撑.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5936美元,稍早升至1.6040美元后在1.6020美元遭遇强劲卖盘,令英镑跌向周二触及的七周低位1.5921美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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