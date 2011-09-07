〔美国债市〕一系列高质量债券发行方涌入投资级别公司债市场

IFR纽约9月7日电---一系列高质量债券发行方周三涌入投资级别公司债市场,充分利用欧洲及经济暂无坏消息,以及投资者对资质较安全企业兴趣高昂的优势.

中午前已宣布了10家公司债交易,所有这些都是资质较安全的企业,其中不乏行业翘楚,比如时代华纳TWC.N和HJ Heinz HNZ.N.

法国电信FTE.PA、戴姆勒(DAIGn.DE)旗下Daimler Finance和油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)等海外企业也在此间市场发售洋基债.

好消息是许多交易的价格指导较可比公债的加码幅度比市场预期的更窄.

Time Warner Cable推出10年和30年期公司债,10年期公司债较可比公债收益率上浮215个基点(加减5个基点),30年期公司债较可比公债利差235个基点(加减3个基点).

此前市场传言分别上浮220个基点和240个基点.

H.J. Heinz Co最少发行了5亿美元五年期和10年期公司债,五年期公司债价格指导为较可比公债利差120个基点,10年期公司债价格指导为较可比公债利差135个基点,上下浮动5个基点.

联席簿记行为法国巴黎银行/汇丰/摩根大通,此前市场传言称该公司五年期公司债较可比公债利差135-140个基点,10年期公司债较可比公债利差150-155个基点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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