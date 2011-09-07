〔欧元债市〕德债因股市反弹而大跌,市场关注意大利撙节举措信任投票

* 德债下跌,此前股市自近期低位反弹

* 10年期德债收益率距离近期低位不远

* 意大利将就撙节计划投票

路透伦敦9月7日电---德国公债期货周三大跌,因股市反弹,因德国宪法法庭驳回旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼,以及意大利撙节举措前景令投资者感到些许宽慰.

德国宪法法庭周三驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼,但表示议会在未来的援助行动中必须拥有更大发言权.[ID:nCN1950195]

意大利政府周二承诺将提高增值税,参议院周三稍晚也通过了撙节计划信任投票.

股市反弹帮助德债收益率上涨,但仍未远离近期的历史低点,因有关欧元区债务危机怎样解决以及美国经济如何复苏的不确定性仍存在.

希腊财长Evangelos Venizelos周二晚间对记者表示,希腊将加快已遭拖延的私有化与结构性改革,此前该国与提供金援国家暂停谈判.

10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB上涨6.9个基点至1.88%,但距离上一交易日触及的历史低位1.792%并不远.

德债期货FGBLU1跌81个跳动点至137.80,周二时曾触及138.86的高点.

意大利公债收益率下挫,交易商称欧洲央行(ECB)在二级市场买入一部分该国公债.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB在盘後交易中下滑13.6个基点至5.26%.

投资者将关注欧洲央行周四1230GMT召开的新闻发布会,等待有关公债购买计划的指引.

欧洲央行已定期买入意大利和西班牙公债,将两国公债收益率维持在可接受水平,不过市场仍担心如果意大利无法执行撙节措施,该央行可能减少类似购买行动.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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