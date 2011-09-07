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商品期货 | 2011年 9月 8日 星期四 02:20 BJT

〔美国能源〕9月2日止当周汽油需求同比下跌4.2%--SpendingPulse

路透纽约9月7日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国汽油需求大幅减少,因飓风Irene影响东海岸驾车人出行.

截至9月2日一周美国汽油需求较上年同期下跌4.2%,因飓风Irene席卷美国东海岸沿海各州时,对道路基础设施造成损害.

当周汽油需求较之前一周下挫5.9%.

一周汽油价格较之前一周平均上涨5美分,至每加仑3.63美元.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降3%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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