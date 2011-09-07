〔金属期市〕期铜大幅收高,受助于全球股市上涨和供应威胁

* 期铜因供应威胁而跳涨

* Freeport的Cerro Verde铜矿工人开始罢工

* 全球成长不确定性拖累市场

* 市场关注:周四公布的美国一周初请失业金人数

路透纽约/伦敦9月7日电---期铜周三收高近2%,终止四日连跌.全球股市上涨和部分较大型铜矿劳工纠纷日趋严重提供扶助.

期铜上扬触发基本金属全线上涨,因全球市场恢复信心,投资者得以关注具建设性的基本面背景.

"就铜而言,供给面仍具有极强的支撑性."巴克莱资本驻纽约分析师Nicholas Snowdon称.

"印尼和秘鲁铜矿都存在一系列劳资纠纷问题,而之前一到两个月时,智利方面已有过类似情况发生.具有强劲基本面的商品将会上涨."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘时未成交,但最後报每吨9,092美元,周二收报8,933美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1攀升7.60美分,或1.9%,结算价报每磅4.1320美元,临近盘中交投区间4.0605-4.1390美元的上端.

交易商表示秘鲁第三大铜矿Cerro Verde工人已开始为期两天的罢工.该矿所有方Freeport-McMoran(FCX.N)称此举不会"对生产产生重大影响."

Freeport旗下印尼铜矿工人定于9月15-10月15日进行罢工,除非企业满足他们的加薪要求.这也给供给面增加忧虑.

全球股市自两周低位反弹,此前德国宪法法庭驳回旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼.

铜与标准普尔500指数.SPX的相关性走至九个月来最强.

若浏览金价技术图形,请点选(link.reuters.com/raj63s)

不过,期铜价格的上涨仍缺乏信心,根据汤森路透初步数据,此前纽约尾盘成交量跌至约27,000口,或30日均值的近一半.

"市场仍将较为波动,由于欧洲银行业危机显示没有确实进展,以及全球采购经理人指数(PMI)数据仍较低,未来几周价格可能会狭幅波动."渣打银行金属研究部主管Daniel Smith称.

**铜需求鲜有增长迹象**

伦敦金属交易所(LME)铜库存报465,250吨,近几个月来变动不大.注销仓单仅占总库存水平的1.26%,显示需求鲜有增长迹象.

"今年早些时候铜库存曾上涨,这种情况一直延续到5月,从那之後就没有什麽大的变化了.我认为铜价对于中国买家而言仍过高."一位铜交易商表示."他们正在观望."

三个月期铝CMAL3收报每吨2,404美元,周二时收在2,380美元.三个月期锌CMZN3收高24美元,报每吨2,240美元.三个月期铅CMPB3收涨27美元,报2,415美元.三个月期锡CMSN3收报大涨500美元,报每吨24,375美元.三个月期镍CMNI3攀升1,100美元,收报每吨21,775美元.

若浏览全球铝库存数据图形,请点选(link.reuters.com/deg67n)

若浏览LME铝库存与价格对比图形,请点选(r.reuters.com/hub62s)

以下为1813GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 413.25 7.65 +1.89 444.70 -7.07

LME期铝 2403.00 23.00 +0.97 2470.00 -2.71

LME期铜 9092.00 159.00 +1.78 9600.00 -5.29

LME期铅 2415.00 27.00 +1.13 2550.00 -5.29

LME期镍 21770.00 1095.00 +5.30 24750.00 -12.04

LME期锡 24375.00 500.00 +2.09 26900.00 -9.39

LME期锌 2239.00 49.00 +2.24 2454.00 -8.76

上海期铝 17425.00 130.00 +0.75 16840.00 3.47

上海期铜 67800.00 800.00 +1.19 71850.00 -5.64

上海期锌 17145.00 290.00 +1.72 19475.00 -11.96

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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