〔美国股市〕欧洲银行业ADR反弹收高,能源股跟随油价上涨

路透纽约9月7日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)周三反弹收高,因投资者看到欧元区债务危机取得进展的一些迹象.

德意志银行(DB.N)劲扬4.5%,巴克莱(BCS.N)攀升5.2% ING Group (ING.N)急升5.0%,瑞银(UBS.N)上扬4.37%.

德国宪法法庭周三驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼.[ID:nCN1950195]

其他德国企业ADR中,思爱普(SAP.N)收涨3.9%,西门子SI.N攀升3.88%.

希腊银行业的海外股票上涨,因希腊政府最新承诺执行欧盟和国际货币基金组织(IMF)要求的改革.

National Bank of Greece NBG.N在美上市股票急升7.9%

在美上市能源企业ADR上涨,因油价升至五周高位.法国的道达尔(Total SA) (TOT.N)收涨3.5%

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR劲扬2.61%,标准普尔500指数.SPX攀升286%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收高2.52%,欧洲企业ADR指数.BKLA收涨2.67%.

拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跳升2.54%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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