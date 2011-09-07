〔纽约期市〕ICE咖啡和原糖期货攀升,受助于美元走软和金融市场反弹

路透纽约/伦敦9月7日电---洲际交易所(ICE)咖啡和原糖期货周三攀升,在周二深跌後反弹,受助于美元走软和金融市场反弹.可可期货因获利了结而走低.

商品市场跟随股市反弹,後者逆转三日连跌,因在德国宪法法院为德国参与欧洲救助计划扫清障碍後,市场寄望于欧洲债务危及将有所缓和.

德国的举动扶助推高欧元兑美元走强,吸引对以美元计价商品市场的买盘.路透-Jefferies CRB指数.CRB攀升1.3%.

阿拉比卡咖啡期货上扬,因在周二大跌後投资者的风险胃纳有所恢复.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1跳升3.55美分,或1.3%,收报每磅2.8450美元,脱离2.8520美元的日高.该合约周二跌7.10美分,录得七周最大单日跌幅.

但VM Group的分析师Gary Mead称,全球最大咖啡生产国巴西丰产的前景限制涨幅.

Liffe罗布斯塔咖啡期货逆转走势,受累于市场预期最大生产国越南丰产.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2小涨1美元,报每吨2,173美元.

ICE原糖期货上扬,受助于逢低吸纳和原油及其他商品上扬.10月原糖期货SBc1上扬0.12美分,或0.4%,报每磅28.41美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1升4.30美元,或0.6%,报每吨755.60美元.

ICE-12月可可期货CCZ1下挫34美元,或1.1%,报每吨2,954美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫26英镑,或1.3%,报每吨1,891英镑.(完)