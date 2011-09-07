〔纽约期市〕ICE期棉收于涨停限制并录得两个月收盘高位,料进一步走高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月7日电---棉花期货周三收于涨停限制,并录得两个月最高收盘位.分析师表示本周馀下时间内,上涨动能料有可能推动期棉合约进一步上涨.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1触及4美分的涨停限制,收报每磅1.1034美元,为7月8日最高收盘位,今日低位为1.0589美元.
自8月中旬迄今,12月合约即在8月25日触及的低位1.0174美元和8月24日的高点1.09美元间交投.
汤森路透初步数据显示,周三成交量近13,600口,较30日均值高出约15%.
交易商称,市场因基本面和技术性因素上涨.
棉花主要生产国巴基斯坦洪水的消息,以及主要消费国中国称将开始收储棉花提振市场.交易商表示,12月合约收在8月24日高点1.09美元上方,进一步引燃买兴.
商品机构Keith Brown主席Keith Brown称,12月棉花合约可能突破1.13美元附近的阻力位.
"突破该水准後,未来将上看1.20和1.24美元."Brown称.
消息人士表示,市场对中国和巴基斯坦消息的敏感性源于去年的事件.
2010年巴基斯坦洪水和中国较低棉产量引发期棉上涨,并创纪录地先後升到每磅1美元和2美元水平.
市场人士等待美国农业部9月12日公布月度供需报告.
根据交易所数据,截至9月5日,未平仓合约触及147,827口.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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