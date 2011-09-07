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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 04:07 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.47%,Nasdaq指数攀升3.04%

路透纽约9月7日电---美国股市周三大幅收高逾2%,逆转三日连跌之势,之前德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍,可能缓解欧洲债务危机.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI劲扬275.56点,或2.47%,报11,414.86;标准普尔500指数.SPX急升33.38点,或2.86%,报1,198.62点.Nasdaq指数.IXIC大涨75.11点,或3.04%,报2,548.94点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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