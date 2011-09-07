〔美国债市〕机构债较可比公债利差表现不一,市场交投活跃

IFR纽约9月7日电---机构债市场周三交投相当活跃,因机构债与公债利差前几日扩阔,较低票息机构债交投迟滞,以及互换价格大幅回落导致今日出现不错的买盘.

较短期和较长期机构债利差收窄0.5-1个基点,而中期机构债利差扩阔1个基点.机构债整体表现不及互换.

相对于可比公债,政府发起企业(GSE)价格偏低,尤其是两到三年期机构债,因此吸引相对价值买家.短期结构性债券也纷纷入市,两年期不可回赎和三年期不可回赎机构债定价并发售,投资者押注美联储将保持利率不变.

联邦住房贷款银行(FHLB)以荷兰式标售续发12.5亿美元两年期债券(票息为0.5%,2013年8月28日到期).定价为公债收益率上浮13.9个基点,发行价为100.308319,收益率为0.343%.发行时,二级市场同类债券收益率较可比公债收益率高出14个基点.

五年期机构债表现稍逊,因海外获利了结卖盘仍令其承压.短线和中长线投资者也购买较长期机构债,受存续期相关需求推动.(完)

--编译 母红;审校 李军

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