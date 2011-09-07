〔美国债市〕MBS利差持稳至收窄,关注明日奥巴马就业计划和贝南克讲话

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR芝加哥9月7日电---尽管价格走低以及10年期公债收益率重回2%上方吸引一部分买兴,但是今日大部分时间投资者仍保持冷淡.明天美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克将就经济前景讲话,市场将得到更多信息,稍早时总统奥巴马将公布刺激就业计划,这有可能令周五的市场成交量上扬.迄今为止,投资者还不太倾向于入市交易,将等待更好的入手机会.
MBS下跌导致抵押贷款银行人士进行更多卖出操作,据称较过去几个交易日均值10亿美元高出三倍.利差走阔连同其他投资者卖盘,吸引一部分基金经理日内逢低买进.海外投资者亦活跃买入吉利美债券,并帮助吉利美/房利美互换接近近期高点或升至新高.
显然,巴塞尔协议III对资本金的要求,是吉利美债券需求增加的因素.低贷款馀额(low loan balance)债券受到强劲追捧,因投资者寻求提前偿还保护.根据Tradeweb,MBS成交量仍远低于常规水平,为30日移动均值的71%,卖家数量多于买家.
票息为3.5%的30年期MBS升3/8个大点,票息为6%的30年期MBS升1个跳动点.票息为3.5-5.5%的15年期MBS分别跌2个跳动点和涨1个跳动点.10年期公债下跌逾1/2个点至100-25,收益率报2.036%.互换利差收窄逾1个基点.票息为3.5%的MBS较10年期公债利差收平,票息为4%至6%的则收窄2-3个跳动点.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。