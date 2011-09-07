〔美国债市〕MBS利差持稳至收窄,关注明日奥巴马就业计划和贝南克讲话

IFR芝加哥9月7日电---尽管价格走低以及10年期公债收益率重回2%上方吸引一部分买兴,但是今日大部分时间投资者仍保持冷淡.明天美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克将就经济前景讲话,市场将得到更多信息,稍早时总统奥巴马将公布刺激就业计划,这有可能令周五的市场成交量上扬.迄今为止,投资者还不太倾向于入市交易,将等待更好的入手机会.

MBS下跌导致抵押贷款银行人士进行更多卖出操作,据称较过去几个交易日均值10亿美元高出三倍.利差走阔连同其他投资者卖盘,吸引一部分基金经理日内逢低买进.海外投资者亦活跃买入吉利美债券,并帮助吉利美/房利美互换接近近期高点或升至新高.

显然,巴塞尔协议III对资本金的要求,是吉利美债券需求增加的因素.低贷款馀额(low loan balance)债券受到强劲追捧,因投资者寻求提前偿还保护.根据Tradeweb,MBS成交量仍远低于常规水平,为30日移动均值的71%,卖家数量多于买家.

票息为3.5%的30年期MBS升3/8个大点,票息为6%的30年期MBS升1个跳动点.票息为3.5-5.5%的15年期MBS分别跌2个跳动点和涨1个跳动点.10年期公债下跌逾1/2个点至100-25,收益率报2.036%.互换利差收窄逾1个基点.票息为3.5%的MBS较10年期公债利差收平,票息为4%至6%的则收窄2-3个跳动点.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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