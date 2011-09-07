〔美国股市〕大幅收高逾2%,因欧洲债务危机忧虑缓解

* 德国法院裁决缓解了投资者对欧洲债务的忧虑

* 银行股上涨6%,美国银行劲升7%

* 雅虎首席执行长突然被解雇,该公司股价上扬

* 道指收高2.5%,标普500指数涨2.9%,Nasdaq指数劲升3%

路透纽约9月7日电---美国股市周三大幅收高逾2%,逆转三日连跌之势,之前德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍,可能缓解欧洲债务危机.

但盘中成交清淡,且芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX仍显示市场波动性较大,这彰显出投资者谨慎地认为复苏之路仍很漫长.

金融类股大幅反弹,KBW银行股指数.BKX大涨近6%,与前一交易日的大跌形成鲜明的对比.美国银行(BAC.N)受管理层变动影响劲升7%.

欧洲股市上涨,脱离了两年低点,此前德国宪法法庭驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼.[ID:nCN1950195]德国DAX指数.DAX收高逾4%.

Stifel, Nicolaus & Co驻新泽西州的市场策略师Kevin Caron谨慎表示,尽管4月以来标准普尔500指数累计跌12%,使股市估值更具吸引力,但欧洲债务危机的不确定性及美国经济增长速度将持续打压美国股市.

"这仅是在漫长道路上迈出的又一步而已,"他说,"我们希望看到一些数据的改善,我们还没有达到目标."

道琼工业指数.DJI劲扬275.56点,或2.47%,报11,414.86;标准普尔500指数.SPX急升33.38点,或2.86%,报1,198.62点.Nasdaq指数.IXIC大涨75.11点,或3.04%,报2,548.94点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为70亿股,是过去一个月成交量最低的一天之一,远低于去年75.6亿股的日均成交量.

美国银行(BAC.N)劲扬7%,报7.48美元,为道琼工业指数中百分比涨幅最大的成份股,此前该银行旗下个人银行业务主管及全球财富与投资管理主管离职.[ID:nCN1948663]今年以来美国银行市值已蒸发近一半.

"金融股遭到无情打击,在这样的估值下,将开始出现真正的买盘,"GAMCO Growth驻纽约首席投资长Howard Ward称,"这是非常有利的."

CBOE波动性指数.VIX在周二上涨9%後今天下跌9.6%,但仍高于30,後者通常被认为是股市的警示信号.该指数通常与标准普尔500指数走势相反.

"今天涨势的全部动力是过去三天大跌後造成的严重超卖状态,"McMillan Analysis Corp总裁Larry McMillan在报告中称.

"指标好坏不一,波动性仍然很高,这是股市危险性的恰当警示,"他说.

与经济增长密切相关的能源类股亦上涨,标准普尔能源股指数.GSPE上扬3.7%,周三美国原油价格涨3美元,至五周高位.

雅虎(YHOO.O)劲升5.4%,报13.61美元,周二该公司董事长Roy Bostock突然解雇了执行长Carol Bartz.[ID:nCN1948645]

纽约证交所,上涨股票约占88%,Nasdaq市场则为83%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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