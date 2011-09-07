〔美国债市〕获利了结将10年期公债收益率推升至2%之上

* 股市上扬削弱公债的避险吸引力

* 有关美联储将实施换手操作的预期限制跌幅

* 美联储褐皮书并未提供进一步买入的诱因

路透纽约9月7日电---美国公债价格周三回落,因投资者在公债市场升至数十年高位後获利了结.股市上扬和基调更为温和的美联储褐皮书削弱了公债的避险吸引力.

10年期公债收益率从周二触及的至少60年低位1.908%反弹.分析师称,除非欧洲债务危机升级,或有消息称美国经济已完全停止成长,否则10年期公债收益率不可能跌至该水平之下.

"公债价格不可能从目前的水平进一步上扬,"纽约Williams Capital Group的固定收益产品销售和交易部主管David Coard表示,"看似经济仍在以非常缓慢的步伐成长,尽管仍然十分脆弱,但也并未停止成长."

美联储周三公布的褐皮书称,五个地区经济温和或小幅成长,而其他七个地区的经济活动则"非常迟滞"或"更为缓慢".

"褐皮书显示经济疲弱,但已在我们的预料之中,因此公债市场未受到提振,"法国巴黎银行公债交易员Rick Klingman称,公债市场成交量并不特别大.

指标10年期公债US10YT=RR回落20/32,收益率报2.05%,高于周二尾盘的1.98%.30年期公债US30YT=RR价格回落1-26/32,收益率报3.36%,周二尾盘为3.27%.

"我们看到部分获利了结卖盘,"旧金山Action Economics LLC的全球固定收益分析部董事总经理Kim Rupert称.

美国三大指数周三上扬超过2%.

有关美国总统奥巴马计划在周四公布的创造就业计划中削减3,000亿美元税收和政府开支的预期也扶助减少对公债的避险卖盘.

投资者风险意愿增强,受助于德国宪法法院的一项裁决将为该国参与欧洲救助计划扫清障碍所带来的乐观情绪.预料欧洲救助计划将缓解欧洲债务危机.

"随着风险资产上扬,公债价格回落,但价格弱势仍仅属于回调,"美银美驻纽约的技术策略师MacNeil Curry称.

投资者的下一个关注焦点将是美联储主席贝南克周四1730 GMT将发表的有关美国经济前景的讲话.市场将特别关注他是否会暗示可能实行"换手操作”(Operation Twist)和/或实行上述操作的时机.换手操作是一种旨在压低长期借贷成本的策略.

芝加哥联储总裁埃文斯称,通胀预计将保持在低位,美联储应进一步放宽货币政策以扶助就业市场.

-----------------------2005GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (持平) 0.204

五年期公债US5YT=RR 100-14/32 (- 4/32) 0.913

10年期公债US10YT=RR 100-23/32 (-18/32) 2.045

30年期公债US30YT=RR 107-9/32 (-1-27/32) 3.363 (完)

--编译 母红;审校 李军

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