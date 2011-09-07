〔加拿大汇市〕加元攀升,因股市上扬和加拿大央行声明不如预期温和

路透多伦多9月7日电---加元兑美元周三收涨,受助于商品价格和股市上扬,以及加拿大央行的利率声明并不像交易商预期的温和.

全球股市和商品市场大涨,油价攀升逾3%,之前德国宪法法院的裁决支持该国参与深陷危机的欧元区救助计划.

欧元兑美元上扬0.6%.[FRX/CN]

加元兑美元CAD=D4收报0.9855加元或1.0147美元.高于周二收盘时的0.9898加元或1.0103美元.加元/美元在加拿大央行称将保持利率不变後触及0.9912加元,或1.0089美元的日低,但整日走强.

加拿大央行周三一如预期维持指标利率在1.00%不变,并明显改变政策立场,称由于全球经济形势恶化,加息的必要性已降低.但央行预计加拿大经济将在2011年剩馀时间内恢复增长.[ID:nCN1950901]

分析师称,尽管央行指出升息的必要性降低,但并未暗示有必要降息.(完)

--编译 母红;审校 李军

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