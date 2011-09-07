〔加拿大汇市〕加元攀升,因股市上扬和加拿大央行声明不如预期温和

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月7日电---加元兑美元周三收涨,受助于商品价格和股市上扬,以及加拿大央行的利率声明并不像交易商预期的温和.
全球股市和商品市场大涨,油价攀升逾3%,之前德国宪法法院的裁决支持该国参与深陷危机的欧元区救助计划.
欧元兑美元上扬0.6%.[FRX/CN]
加元兑美元CAD=D4收报0.9855加元或1.0147美元.高于周二收盘时的0.9898加元或1.0103美元.加元/美元在加拿大央行称将保持利率不变後触及0.9912加元,或1.0089美元的日低,但整日走强.
加拿大央行周三一如预期维持指标利率在1.00%不变,并明显改变政策立场,称由于全球经济形势恶化,加息的必要性已降低.但央行预计加拿大经济将在2011年剩馀时间内恢复增长.[ID:nCN1950901]
分析师称,尽管央行指出升息的必要性降低,但并未暗示有必要降息.(完)
--编译 母红;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选