〔加拿大股市〕结束三日连跌收涨,因欧洲债务危机担忧缓解

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月7日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三结束三日连跌收涨,因在德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍後市场人气逆转.
欧洲股市从两年低位反弹,之前德国的宪法法院驳回了旨在阻止该国参与希腊和其他国家救助的诉讼,在风险资产本周大跌後缓解了投资者的紧张情绪.[.EUCN]
受创的能源股领涨,跳升2.4%,因油价升至五周高位.[O/NCN]
Suncor Energy (SU.TO)攀升3.7%.Canadian Natural Resources (CNQ.TO)劲扬3.2%.
金融股也收回近期的部分失地,上涨1.7%.加拿大皇家银行(RY.TO)上扬1.8%,丰业银行(BNS.TO)跳升2%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高202.02点,或1.61%,报12,720.56点.10大类股全线上扬.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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