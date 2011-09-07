〔加拿大股市〕结束三日连跌收涨,因欧洲债务危机担忧缓解

路透多伦多9月7日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三结束三日连跌收涨,因在德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍後市场人气逆转.

欧洲股市从两年低位反弹,之前德国的宪法法院驳回了旨在阻止该国参与希腊和其他国家救助的诉讼,在风险资产本周大跌後缓解了投资者的紧张情绪.[.EUCN]