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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 05:37 BJT

〔加拿大股市〕结束三日连跌收涨,因欧洲债务危机担忧缓解

路透多伦多9月7日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三结束三日连跌收涨,因在德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍後市场人气逆转.

欧洲股市从两年低位反弹,之前德国的宪法法院驳回了旨在阻止该国参与希腊和其他国家救助的诉讼,在风险资产本周大跌後缓解了投资者的紧张情绪.[.EUCN]

受创的能源股领涨,跳升2.4%,因油价升至五周高位.[O/NCN]

Suncor Energy (SU.TO)攀升3.7%.Canadian Natural Resources (CNQ.TO)劲扬3.2%.

金融股也收回近期的部分失地,上涨1.7%.加拿大皇家银行(RY.TO)上扬1.8%,丰业银行(BNS.TO)跳升2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高202.02点,或1.61%,报12,720.56点.10大类股全线上扬.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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