〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,因船只供应过剩局面加剧

路透伦敦9月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌,因船只供应过剩情况加剧打击市场人气.

整体指数.BADI下跌1.3%,或23点,至1,744点,扭转此前五天的上涨势头.该指数在此波涨势中触及近9个月高点.指数在上个月已触及近七个月高位.

"市场还存在一些多头动能,不过我认为并没有太多基本面因素提供支撑."经纪公司Braemar Seascope的研究经理Mark Williams表示.

"最终大家会意识到,船只供应量还是太多."

指数此前的涨势受到澳洲至中国的煤炭与矿石出口活跃的推动,因後者提振了海岬型船运市场.日本的煤炭进口也有所升温.不过运费衍生品(FFA)合约买盘减少以及船只过剩局面加剧,逐步侵蚀了最近几日录得的升幅.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下挫2.39%,平均获利降至每日23,646美元,本周稍早一度触及近九个月高点.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.73%,平均每日获利为13,299美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)