〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,因船只供应过剩局面加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦9月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌,因船只供应过剩情况加剧打击市场人气.
整体指数.BADI下跌1.3%,或23点,至1,744点,扭转此前五天的上涨势头.该指数在此波涨势中触及近9个月高点.指数在上个月已触及近七个月高位.
"市场还存在一些多头动能,不过我认为并没有太多基本面因素提供支撑."经纪公司Braemar Seascope的研究经理Mark Williams表示.
"最终大家会意识到,船只供应量还是太多."
指数此前的涨势受到澳洲至中国的煤炭与矿石出口活跃的推动,因後者提振了海岬型船运市场.日本的煤炭进口也有所升温.不过运费衍生品(FFA)合约买盘减少以及船只过剩局面加剧,逐步侵蚀了最近几日录得的升幅.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下挫2.39%,平均获利降至每日23,646美元,本周稍早一度触及近九个月高点.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.73%,平均每日获利为13,299美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。