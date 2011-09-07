《欧洲政经焦点》德国法院赋予议会更大权力,料钳制政府应对危机举措

* 德国宪法法院授予议会在欧洲金援上的更大发言权

* 意大利参议院投票表决新撙节措施

* 德国总理梅克尔称,需要重新考量基本面

* 欧洲金融稳定机构(EFSF)主管称,希腊救援计画并未奏效

路透柏林9月7日电---德国宪法法院周三赋予该国议会在欧元区援助问题上的更大发言权.这一裁定备受关注,或将限制德国政府迅速应对已在欧元集团肆虐两年的债务危机的能力.

位于德国南部城市Karlsruhe的宪法法院一如外界预期,驳回了旨在阻止德国参与紧急贷款计划的一系列诉讼.德国总理梅克尔对该裁决表示欢迎,称裁决认可了她饱受批评的欧元区政策.

但宪法法院亦称,梅克尔领导的德国政府在提供金援前必须获得议会预算委员会的批准,并且似乎摒弃了欧洲夥伴国提出的化解欧债危机的更激进方案,如发行欧元区共同债券.

"这是一个非常严密的裁定.但它不应被错误解读为授权采取进一步援助措施的空白支票,"主审法官Andreas Vosskuhle对法庭中的原告、政府官员和议员表示.