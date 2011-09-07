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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 109.20 +7.01 +6.86 4923128

搜狐 (SOHU.O) 79.05 +2.26 +2.94 828461

网易 (NTES.O) 49.17 +1.00 +2.07 538451

百度 (BIDU.O) 146.05 +2.86 +2.00 8428570

亚信科技 ASIA.O 10.55 -0.04 -0.38 1276142

侨兴环球电话 XING.O 1.08 +0.06 +5.88 229750

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.05 +0.53 +4.60 3390226

联电 (UMC.N) 1.98 +0.10 +5.32 648641

日月光 (ASX.N) 4.75 +0.28 +6.26 280132

矽品精密 (SPIL.O) 4.82 +0.31 +6.87 1750351

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.02 -1.98 513420

友达 (AUO.N) 4.44 +0.10 +2.30 477529

中华电信 (CHT.N) 34.86 +0.80 +2.35 92808

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.96 +0.88 +2.74 817013

香港

中华网 CHINA.O 1.23 +0.03 +2.50 97932

中国移动 (CHL.N) 51.16 +0.45 +0.89 511459

中国联通 (CHU.N) 21.58 +0.35 +1.65 536692

中国电信 (CHA.N) 65.14 +0.01 +0.02 37207

中芯国际 (SMI.N) 2.83 +0.07 +2.54 48157

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.45 +0.04 +0.91 2556

(完)

--整理 孙茉莉

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