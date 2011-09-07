《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 109.20 +7.01 +6.86 4923128
搜狐 (SOHU.O) 79.05 +2.26 +2.94 828461
网易 (NTES.O) 49.17 +1.00 +2.07 538451
百度 (BIDU.O) 146.05 +2.86 +2.00 8428570
亚信科技 ASIA.O 10.55 -0.04 -0.38 1276142
侨兴环球电话 XING.O 1.08 +0.06 +5.88 229750
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.05 +0.53 +4.60 3390226
联电 (UMC.N) 1.98 +0.10 +5.32 648641
日月光 (ASX.N) 4.75 +0.28 +6.26 280132
矽品精密 (SPIL.O) 4.82 +0.31 +6.87 1750351
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.02 -1.98 513420
友达 (AUO.N) 4.44 +0.10 +2.30 477529
中华电信 (CHT.N) 34.86 +0.80 +2.35 92808
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.96 +0.88 +2.74 817013
香港
中华网 CHINA.O 1.23 +0.03 +2.50 97932
中国移动 (CHL.N) 51.16 +0.45 +0.89 511459
中国联通 (CHU.N) 21.58 +0.35 +1.65 536692
中国电信 (CHA.N) 65.14 +0.01 +0.02 37207
中芯国际 (SMI.N) 2.83 +0.07 +2.54 48157
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.45 +0.04 +0.91 2556
(完)
--整理 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。