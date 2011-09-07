全球外汇市场9月8日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月7日(三)
2245 - 新西兰第二季制造业销售.
2350 - 日本资本流动数据.
2350 - 日本7月经常帐.
2350 - 日本7月机械订单.
2350 - 日本8月银行放贷.
9月8日(四)
0130 - 澳洲8月就业人口、失业率、就职参与率.
0500 - 日本8月服务业景气判断指数.
0530 - 法国第二季非农就业修正值.
0545 - 瑞士8月失业率.
0600 - 德国7月贸易收支.
0645 - 法国7月贸易收支.
-- - 经济合作暨发展组织(OECD)公布中期经济展望.
0700 - 芬兰总理卡泰宁在议会发表经济讲话.
0730 - 荷兰财长Jan Kees de Jager谈金融危机及当前经济形势.
1100 - 英国央行利率决议.
1145 - 欧洲央行利率决议.
1230 - 欧洲央行新闻发布会.
1230 - 美国7月贸易收支.
1230 - 美国一周初请失业金报告.
1730 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克谈美国经济前景.
1900 - 美国7月消费者信贷.
2030 - 美联储一周资产负债状况.
-- - 美国财政部长盖特纳讲话.
2350 - 日本第二季国内生产总值(GDP)修正值.
2350 - 日本8月货供.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。