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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 06:55 BJT

全球外汇市场9月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月7日(三)

2245 - 新西兰第二季制造业销售.

2350 - 日本资本流动数据.

2350 - 日本7月经常帐.

2350 - 日本7月机械订单.

2350 - 日本8月银行放贷.

9月8日(四)

0130 - 澳洲8月就业人口、失业率、就职参与率.

0500 - 日本8月服务业景气判断指数.

0530 - 法国第二季非农就业修正值.

0545 - 瑞士8月失业率.

0600 - 德国7月贸易收支.

0645 - 法国7月贸易收支.

-- - 经济合作暨发展组织(OECD)公布中期经济展望.

0700 - 芬兰总理卡泰宁在议会发表经济讲话.

0730 - 荷兰财长Jan Kees de Jager谈金融危机及当前经济形势.

1100 - 英国央行利率决议.

1145 - 欧洲央行利率决议.

1230 - 欧洲央行新闻发布会.

1230 - 美国7月贸易收支.

1230 - 美国一周初请失业金报告.

1730 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克谈美国经济前景.

1900 - 美国7月消费者信贷.

2030 - 美联储一周资产负债状况.

-- - 美国财政部长盖特纳讲话.

2350 - 日本第二季国内生产总值(GDP)修正值.

2350 - 日本8月货供.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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