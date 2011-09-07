《全球经济焦点》美国在G7会议前呼吁欧洲采取"果断"行动化解欧债问题

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国官员称,欧洲应着力解决欧债危机和银行业问题
* 七国集团(G7)不大可能采取协调行动
* 欧洲和美国需要采取不同的应对措施
* 美国拟推动促进就业增长的计画
路透华盛顿9月7日电---美国周三敦促欧洲采取"果断"行动化解欧债危机和提振欧洲银行业,以重建全球市场的信心.
美国财政部一位高级官员指出,周五在法国举行的七国集团(G7)财长会议上,欧洲的经济体质将成为主要焦点之一.
"首先,欧洲最重要的优先事项是采取果断行动来解决持续肆虐的金融和主权债务问题.这是他们目前对全球经济复苏所能作出的最重要贡献,我认为这将是关注焦点所在,"该官员在华盛顿告诉记者.
美国财政部长盖特纳将在G7会议上,向各国财长简要介绍美国总统奥巴马周四宣布的就业增长促进计画,但该官员指出,欧洲稳定对于保持美国经济稳健也至关重要.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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