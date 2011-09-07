《美国经济焦点》 仍在缓慢复苏,股市动荡和制造业低迷打压成长--FED

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 经济温和成长,部分地区转弱--美联储
* 两位联储官员暗示支持进一步放松货币政策
* 股市动荡和不确定性损及经济--美联储
* 失业率在9%令人担忧--芝加哥联储总裁埃文斯
路透华盛顿9月7日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,最近几周美国经济未能加速复苏,且部分地区成长转弱,因股市动荡,制造业活动放缓打压了成长.
美联储发布的褐皮书称,"经济活动继续以温和的步伐扩张,但部分联储地区称经济活动强弱不均或转弱."
美联储并表示,7月中旬以来股市大幅下跌,且经济不确定性增加,令企业对部分地区的前景益发感到担忧.
8月後期五个联储地区温和或小幅增长,而其馀七个联储地区的经济活动则为"非常迟滞"或增长"更加缓慢".
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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