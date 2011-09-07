《美国经济焦点》 仍在缓慢复苏,股市动荡和制造业低迷打压成长--FED

* 经济温和成长,部分地区转弱--美联储

* 两位联储官员暗示支持进一步放松货币政策

* 股市动荡和不确定性损及经济--美联储

* 失业率在9%令人担忧--芝加哥联储总裁埃文斯

路透华盛顿9月7日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,最近几周美国经济未能加速复苏,且部分地区成长转弱,因股市动荡,制造业活动放缓打压了成长.

美联储发布的褐皮书称,"经济活动继续以温和的步伐扩张,但部分联储地区称经济活动强弱不均或转弱."

美联储并表示,7月中旬以来股市大幅下跌,且经济不确定性增加,令企业对部分地区的前景益发感到担忧.