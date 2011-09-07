〔货币市场〕美国以零利率标售四周期国库券,美元Libor创逾一年新高

路透纽约/伦敦9月7日电---美国财政部周三以零收益率(殖利率)出售300亿美元四周期国库券,显示了投资者对完全的短期金融工具的兴趣.

对该券种的强烈需求与美国联邦储备理事会(美联储,FED)关于维持短期利率在超低位至少到2013年中的承诺是相协调的.

"场边有大量资金,因此对国库券的需求目前很旺盛,"Hartford Investment Management高级副总裁暨资深投资组合经理Ray Humphrey称,其所在的公司管理着1,680亿美元的资产.

海外方面,美元融资成本攀高,货币市场压力没有什麽缓解,因为欧元区债务危机使得美国银行业者在向欧洲对手放贷是态度谨慎.

由于短期内能没有解决债务危机的有效方案,因此即便德国最高法院驳回有关禁止德国政府参与援助欧元区高负债国家的诉讼,也没能缓解货币市场上的担忧.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=触及0.33683%的逾一年新高,周二报0.33561%.

三个月欧元Libor微升,但其他关键的欧元计价银行间拆放款利率下跌,因存在巨量流动性,且人们愈发预期随着经济趋疲,欧洲央行(ECB)可能不得不在今年稍晚降息.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>