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宏观经济 | 2011年 9月 8日 星期四 07:14 BJT

《美国重要政经日程》--9月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1230 - 商务部公布7月国际贸易收支.

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率数据.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据.

1500 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据.

1500 - 财政部每周例行公告三个月期、六个月期国库券标售.

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

2000後 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.

2300 - 美国总统奥巴马在国会演讲公布促进就业的计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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