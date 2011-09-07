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宏观经济 | 2011年 9月 8日 星期四 07:07 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月8日

汤森路透9月7日电---9月8日(周四)无标准普尔500企业公布业绩报告.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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