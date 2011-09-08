《美债周四展望》关注贝南克和奥巴马讲话及初请失业金人数

* 美国上周初请失业金人数估计为40.5万人

* 关注奥巴马就业促进计划

* 美联储主席贝南克拟发表经济讲话

* 长短期扭转操作(Operation Twist)前景令收益率曲线趋平

路透纽约9月7日电---美国公债交易商周四将关注美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话,总统奥巴马在收市後关于就业促进计划的演讲,以及上周初请失业金人数.

美国债市通常会是体现投资者风险意愿的晴雨表,当投资者觉得愿意买入较高风险资产时,美债就下跌;而当避险情绪盛行时,美债就会上涨.

但美债价格料难以突破近期的整理区间.

"本周债券市场呈现盘整基调,(迄今的)价格走势和新公布的信息都没有改变这个倾向,"CRT Capital Group资深公债策略师Ian Lyngen指出.

路透访问的分析师称,截至9月3日当周美国初请失业金人数料为40.5万人,低于前一周的40.9万人.

若初请失业金人数超出预期,将会提振避险美债的价格;而若该数据意外下降,则可能鼓舞市场延续周三的温和获利了结.

市场还关注美国总统奥巴马将于周四晚间全国电视讲话中提出的促进就业计划,旨在压低居高难下目前仍为9.1%的失业率.

有报导称,奥巴马将公布总规模约3,000亿美元的减税和政府开支计划,作为增加就业计划的一部分.他还将公布另外一些减支方案,以抵补就业促进计划的成本.

"财政方案将必须包含一些减税和基础设施建设支出,才能让市场为之一振."Hartford Investment Management高级副总裁暨资深投资组合经理Ray Humphrey指出,该基金公司管理资产1,608亿美元.

"但问题在于,即便增加开支和减税能通过一些(减支)名目所'抵补',也不能保证国会的共和党人能赞同,因为坦率说,他们现在所做的,已经让他们得到使奥巴马支持率下滑的结果,"Briggs并称.