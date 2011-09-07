〔东京汇市〕欧元盘初温和反弹,市场静待欧央行利率决定

2238GMT--欧元周四亚洲盘初温和上涨,此前德国宪法法院为德国参与欧元区救援行动扫清了道路,成为投资者买入风险资产的一个理由.欧元兑美元EUR=报1.4095美元,此前在海外市场触及1.4148.

1145GMT,欧洲央行将宣布利率决定.市场普遍认为该央行将维持利率不变.若欧洲央行总裁特里谢讲话未如一些人预计的那样温和,欧元将再受提振.但他的讲话或不容易解读.