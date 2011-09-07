主要国家经济指标预测--9月8日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月7日(三)
2350 日本银行放款(较上年同期) 8月 -- -0.5%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超382
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,380
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -31.3% -50.2%
未经季节调整的经常账金额(亿日圆) 盈馀11,800 盈馀5,269
2350 日本机械订单(较前月) 7月 -4.1% +7.7%
(较上年同期) +8.5% +17.9%
9月8日(四)
0100 韩国央行利率决定 9月 3.25% 3.25%
0130 澳洲就业人数 8月 增加1.1万人 减少100人
全职就业人数(万人) -- 减少2.22
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.1% 5.1%
0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 52.6
0530 法国非农就业岗位 第二季修正值 -- +0.4%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 8月 +2.8% 2.8%
经季节调整的失业率 +2.9% 3.0%
0600 德国贸易收支(亿欧元) 7月 顺差112 顺差115
出口(较前月) -0.1% -1.2%
进口(较前月) +0.2% +0.3%
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差59 逆差56
进口(亿欧元) -- 402
出口(亿欧元) -- 346
1100 英国央行利率决议 9月 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 1.50% 1.50%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差510 逆差530.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 40.5 40.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.025
续请失业金人数(万人) 8月27日当周 372 373.5
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差12.2 逆差15.6
出口 -- 364.8
进口 -- 380.4
1230 加拿大建筑许可 7月 -1.0% +2.1%
1230 加拿大新屋价格 7月 +0.3% +0.3%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加60 增加155.3
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +6.5%
2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -2.2% -1.3%
实质GDP(较前季) -0.5% -0.3%
资本支出(较前季) -1.9% -1.3%
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月6日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 12,185.01 --
9月7日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +1.2% +0.9%
(较上年同期) +1.4% +0.5%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 +0.9% --
0300 日本央行利率决定 9月 0-0.1% --
0500 日本领先指标 7月 +2.7 --
同时指标 -0.3 --
0830 英国工业生产(较前月) 7月 -0.2% 持平
(较上年同期) -0.7% -0.5%
制造业产出(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1000 德国总工业生产(较前月) 7月 +4.0% +0.5%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月2日当周 601.0 --
再融资指数 3,169.4 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月3日当周 -0.7% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月3日当周 +4.9% --
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 --(完)
--整理 郑茵/许娜;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。