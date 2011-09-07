〔金砖国家〕9月7日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指周四收升近2%,结束此前四连跌走势.尽管各板块出现全面反弹,但成交量未见明显放大,显示市场人气依然低迷.分析师表示,在政策及资金面缺乏明显支撑的情况下,反弹料难以持久.沪综指.SSEC收报2,516.090点,上涨1.84%;沪市A股成交额617亿元人民币,较上日仅略有放大.[.SSCN]

香港股市:周三收升,近日跌深的中资石油及银行股领涨,空头回补亦支撑大盘,但成交值偏弱,显示这波涨势不太可能持久.恒生指数.HSI收涨1.71%,至20,048.00点,恒生国企指数.HSCE涨1.91%,至10,544.86点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价收低,为连续第五日下行.因受投资者避险情绪影响,隔夜美元继续走强,令非美货币承压,拖累人民币走软.交易员表示,经过了8月加速升值後,人民币存在一定的整固需求,而再考虑到近期美元走势偏强,人民币升值动能减弱,目前汇价已下调至8月下旬主要成交区间,预计近期将在6.37-6.39元附近震荡整理.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水541点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3399元.[CNY/CN]