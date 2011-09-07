〔金砖国家〕9月7日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月7日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高2.2%,报1009.75点.
中国股市:沪综指周四收升近2%,结束此前四连跌走势.尽管各板块出现全面反弹,但成交量未见明显放大,显示市场人气依然低迷.分析师表示,在政策及资金面缺乏明显支撑的情况下,反弹料难以持久.沪综指.SSEC收报2,516.090点,上涨1.84%;沪市A股成交额617亿元人民币,较上日仅略有放大.[.SSCN]
香港股市:周三收升,近日跌深的中资石油及银行股领涨,空头回补亦支撑大盘,但成交值偏弱,显示这波涨势不太可能持久.恒生指数.HSI收涨1.71%,至20,048.00点,恒生国企指数.HSCE涨1.91%,至10,544.86点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价收低,为连续第五日下行.因受投资者避险情绪影响,隔夜美元继续走强,令非美货币承压,拖累人民币走软.交易员表示,经过了8月加速升值後,人民币存在一定的整固需求,而再考虑到近期美元走势偏强,人民币升值动能减弱,目前汇价已下调至8月下旬主要成交区间,预计近期将在6.37-6.39元附近震荡整理.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水541点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3399元.[CNY/CN]
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印度股市:周三上升1.2%,创四周来最高收盘水准,追随亚洲和欧洲市场强势.能源公司Reliance Industries和银行类股引领大盘上涨,受助于市场情绪重新振作.指标BSE指数.BSESN收高202.19点,报17,065点,为8月10日以来的最高收盘位.该指数连续第二日上涨,25档成分股收高.[.BO]
印度汇市:印度卢比周三回吐涨势,连续第三日收低,此前欧元对美元从盘中高点下滑,并且石油进口商的美元需求抵消了印度股市的乐观情况.卢比兑美元INR=D2收报46.1650/1750,较周二收盘位46.1050/1150低0.1%.盘中交投于45.9750-46.1850区间.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,669.750点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高3.58%,报861.65点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.35%,报29.5150;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上升0.28%,报41.4350.
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巴西股市和汇市周四适逢节假日休市.
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南非股市:周三录得16个月来的最大单日涨幅,中断连跌三日走势,全线飙升.奢侈品集团Richemont领涨,该公司公布的五个月业绩好于预期.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上扬3.89%至27,202.81点,创2010年5月10日以来的最大单日涨幅.综合指数.JALSH涨3.35%至30,514.6点.[ID:nL5E7K740Z][.JALSH]
南非汇市:南非兰特兑美元周三多数时间陷入0.01美元区间,一度触及高点7.07.1554GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.1490,较周二收盘位仅高0.13%.[ID:nL5E7K740Z][.JALSH](完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。