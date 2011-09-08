〔韩国央行〕连续第三个月按兵不动,因经济增长担忧盖过通胀疑虑(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(增加更多细节和分析师评论)
* 韩国央行连续第三个月维持利率在3.25%不变
* 路透访问的16位分析师中,14位已预料央行按兵不动
* 8月韩国通胀率触及三年高位
路透首尔9月8日电---韩国央行周四连续第三个月维持指标利率不变,一如普遍预期,因对于金融风险蔓延和经济增长放缓的担忧,盖过了通胀劲升引发的疑虑.
分析师对韩国央行是否将勉力在今年提高利率存在分歧.但随着本周经济局势日趋黯淡,韩国央行可能已错失打压通胀预期的良机.韩国8月消费者物价指数(CPI)触及三年高位.
"韩国央行错过了机会,它本应在两个月前加息,"首尔Meritz Securities资深分析师Meritz Securities指出,他预测韩国下月升息.
市场对符合普遍预期的韩国央行举动并无明显反应,交易商静候韩国央行总裁金仲秀定于0220GMT前後举行的新闻发布会.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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