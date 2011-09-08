〔韩国央行〕连续第三个月按兵不动,因经济增长担忧盖过通胀疑虑(更新版)

(增加更多细节和分析师评论)

* 韩国央行连续第三个月维持利率在3.25%不变

* 路透访问的16位分析师中,14位已预料央行按兵不动

* 8月韩国通胀率触及三年高位

路透首尔9月8日电---韩国央行周四连续第三个月维持指标利率不变,一如普遍预期,因对于金融风险蔓延和经济增长放缓的担忧,盖过了通胀劲升引发的疑虑.

分析师对韩国央行是否将勉力在今年提高利率存在分歧.但随着本周经济局势日趋黯淡,韩国央行可能已错失打压通胀预期的良机.韩国8月消费者物价指数(CPI)触及三年高位.

"韩国央行错过了机会,它本应在两个月前加息,"首尔Meritz Securities资深分析师Meritz Securities指出,他预测韩国下月升息.