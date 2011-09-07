澳新经济指标预测--9月8日-9月15日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月5日当周------------------------------
9月8日(四)
0130 澳洲就业人数 8月 增加1.1万人 减少100人
全职就业人数(万人) -- 减少2.22
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.1% 5.1%
9月9日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------9月12日当周------------------------------
9月12日(一)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 7月 -- 顺差20.52
进口 -- +3.0%
出口 -- 持平
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +2.0%
9月13-19日
1300 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
(较去年同期) -- -0.5%
9月13日(二)
0130 澳洲NAB企业状况指数 8月 -- 负1
企业信心指数 -- 正2
9月14日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -3.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 -- +3.1%
2100 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
9月15日(五)
无重要经济数据公布. (完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。