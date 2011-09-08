〔表格〕澳洲8月经季节调整的失业率为5.3%,高于预估的5.1%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月8日电---澳洲统计局周四公布:
* 澳洲8月经季节调整的失业率为5.3%(路透调查预估为5.1%)
* 澳洲8月经季节调整後全职就业人口减少12,600人
* 澳洲8月经季节调整的就业参与率为65.6%(路透调查预估为65.6%)
* 澳洲8月经季节调整的就业人口减少9,700人(路透预估为增加1.1万人)
以下为详细数据:
8月 7月 10年8月
失业率% 5.3 5.1 5.1
就业人数(百万人) 11.433 11.442 11.292
失业人数(人) 636,800 618,400 602,800
就业参与率% 65.6 65.6 65.5
8月经季节调整後就业人口减少9,700人,全职就业减少12,600人,兼职就业人口则增加2,900人.
路透调查预测中值为就业增加1.1万人,失业率稳定在5.1%.
欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au). (完)
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--编译 李富强;审校 吴云凌
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