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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月8日-9月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月8日(四)

东京--日本标售五年期公债(0130).

罗马--意大利财政部公布将在9月13日标售的BTP固息债券规模细节,包括票息为4.75%、2016年9月15日到期的五年期BTP;票息为4.5%、2018年8月1日到期的第13批BTP;票息为4.5%、2020年2月1日到期的第14批BTP;票息为4.0%、2020年9月1日到期的第11批BTP.

9月9日(五)

主要国家暂无发债计画.

9月12日(一)

华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1700).

9月13日(二)

东京--日本标售20年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.包括票息为4.75%、2016年9月15日到期的五年期BTP;票息为4.5%、2018年8月1日到期的第13批BTP;票息为4.5%、2020年2月1日到期的第14批BTP;票息为4.0%、2020年9月1日到期的第11批BTP.认购于0900结束.

华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1700).

9月14日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为0.75%、2013年9月13日到期的联邦公债(Schatz).

华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1700).

渥太华--加拿大标售两年期公债.

9月15日(四)

伦敦--英国标售规模9亿英镑、票息为0.75%、2047年到期的通胀保值公债.

巴黎--法国标售BTAN/通胀保值公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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