《中国报摘》--中国证券报9月8日

* 头版头条:

--中国证监会表示,上半年内幕交易多发势头得到遏制,下半年继续将打击内幕交易作为执法工作的重点,继续严肃查处市场操纵、基金"老鼠仓"、虚假信息披露等违法违规行为.

* 其他:

--中国政府网刊载的"十二五"(2011-2015年)节能减排综合性工作方案,提出到2015年,要实现全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)的目标,比2010年的1.034吨标准煤下降16%.

--国家石油和化学工业规划院副院长史献平透露,"十二五"期末,化工新材料规划产值将达到约3,498亿元人民币,年均增长率为16%.发展重点包括工程塑料、有机氟材料、有机硅材料、生物可降解塑料等六大品种.

--记者获悉,"十二五"期末,电子信息材料行业总产值预计将达到2,500亿元,较"十一五"基础上增长50%以上.重点发展半导体材料、储能材料、光电子材料及新型元器件材料.

--保利地产(600048.SS)公告,今年前8个月实现土地签约面积440.53万平方米,同比增长11.54%;实现签约金额505.40亿元,同比增长56.63%.但8月份单月签约金额60.22亿元,同比下降11.99%.另外,公司下属三家子公司分别取得武汉、合肥和上海多处地块,成交价总计36.6亿元.

--针对有媒体报导称,"银监会就《村镇银行子银行管理暂行办法》向商业银行徵求意见",银监会有关部门负责人表示,银监会积极稳妥推进村镇银行培育发展工作,相关事宜尚在研究之中,条件成熟後会正式向社会公布.

--中金公司首席经济学家、董事总经理彭文生表示,鉴于目前国内的通胀水平还较高、经济增长稳健、就业形势较好,年内很难看到货币政策放松迹象.他表示,输入性通胀将是中国长期面临的问题.未来几年影响中国经济走势最大的不确定因素,一个是经济结构的变化,另一个是房地产泡沫如何演变.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯