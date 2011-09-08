《独家新闻》文件显示西方企业在利比亚危机前曾协助升级武器装备

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里9月7日电---相关显示，一家大型西方防务公司在利比亚爆发反卡扎菲(格达费)活动前，曾帮助升级该国精锐安全部队装备，此事暴露出西方国家在卡扎菲掌权的最後几年努力加强与其关系。

根据路透在某旅基地发现的文件，就在利比亚危机爆发前的不到一个月，美国通用动力（General Dynamics）(GD.N)英国分支曾安排改进利比亚哈米斯旅(Khamis Brigade)的坦克、火炮和装甲运兵车的通信系统。哈米斯旅在镇压利比亚反抗活动中扮演着主要角色。

通用动力表示，武器升级从未完成。但文件首次显示了协议中涉及的武器种类细节，及该公司在利比亚危机前与卡扎菲部队的生意往来。

据悉，通用动力英国分公司2008年5月与利比亚签署协议，这些设备或含在该协议中。这份价值8,500万英镑(1.36亿美元)的协议包括向利比亚提供战术通信和数据系统。该协议是当时英国提议改善与利比亚经济、教育和防务关系倡议的一部分。

哈米斯旅由卡扎菲之子哈米斯领导并以他的名字命名。该旅是利比亚安全部队中装备最精良的部队，直接参与了的黎波里和米苏拉塔等城市与反对派的战斗。

人权观察组织(Human Rights Watch)紧急事务主管彼得・布凯特(Peter Bouckaert)表示，哈米斯和卡扎菲另一个儿子姆塔希姆(Mutassim)所指挥的部队之所以变得强大部分是因为购买了西方的武器。

“这些精锐部队......可接触到最现代的武器。我们所纪录的武器销售不仅有通常会向其出售武器的军火商，而且有西方公司。”

“我认为，此事的教训是，如果你打算向独裁者出售武器，最终某天你会深感尴尬。”（完）