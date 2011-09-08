《中国报摘》--金融时报9月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院副总理王岐山于9月7日启程赴英,开始为期四天的访英行程.中国国际问题研究所副所长刘友法认为,中英互利合作领域广泛,至少双方在贸易、投资、促进债务及财政合作和金融领域存在巨大合作空间.
* 其他:
--针对部分媒体报导银监会就《村镇银行子银行管理暂行办法》向商业银行徵求意见,中国银监会有关部门负责人表示,会积极稳妥推进村镇银行培育发展工作,相关事宜尚在研究之中,条件成熟後会正式向社会公布.
--中国保监会近日颁发保险公司保险业务转让管理暂行办法,以规范保险公司的保险业务转让行为,该办法将于10月1日正式实施.(完)
--整理 康熙泽; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。