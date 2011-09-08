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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:07 BJT

《中国报摘》--金融时报9月8日

* 头版头条:

--中国国务院副总理王岐山于9月7日启程赴英,开始为期四天的访英行程.中国国际问题研究所副所长刘友法认为,中英互利合作领域广泛,至少双方在贸易、投资、促进债务及财政合作和金融领域存在巨大合作空间.

* 其他:

--针对部分媒体报导银监会就《村镇银行子银行管理暂行办法》向商业银行徵求意见,中国银监会有关部门负责人表示,会积极稳妥推进村镇银行培育发展工作,相关事宜尚在研究之中,条件成熟後会正式向社会公布.

--中国保监会近日颁发保险公司保险业务转让管理暂行办法,以规范保险公司的保险业务转让行为,该办法将于10月1日正式实施.(完)

--整理 康熙泽; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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