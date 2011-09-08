〔中国经济〕十二五节能减排方案颁布,期内实现节约能源6.7亿吨标准煤

路透北京9月8日电---中国"十二五"(2011-2015年)节能减排方案颁布,明确期内实现节约能源6.7亿吨标准煤,提高服务和战略性新兴产业在国民经济中比重;同时深化资源性产品价格改革,并提高高耗能、高排放行业贷款门槛.

中国政府网刊登的该综合性工作方案并提出,到2015年,中国万元国内生产总值(GDP)能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算),比2010年的1.034吨标准煤下降16%.届时,服务业增加值和战略性新兴产业增加值占GDP比重将分别达到47%和8%左右;非化石能源占一次能源消费总量比重达到11.4%.

"中国能源需求呈刚性增长,受国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化影响,资源环境约束日趋强化,十二五时期节能减排形势仍然十分严峻,任务十分艰巨."方案称.

该方案并指出,将严格控制高耗能、高排放产品出口.中西部地区承接产业转移必须坚持高标准,严禁污染产业和落後生产能力转入.

重点支持对产业升级带动作用大的重点项目和重污染企业搬迁改造,调整加工贸易禁止类商品目录,提高加工贸易准入门槛,促进加工贸易转型升级,合理引导企业兼并重组,提高产业集中度.

此外,要求在做好生态保护和移民安置的基础上发展水电,在确保安全的基础上发展核电,加快发展天然气,因地制宜大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源.

中国此前提出目标,到2020年单位GDP二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%.

方案还称,十二五期间,要深化资源性产品价格改革,理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源性产品价格关系;推行居民用电、用水阶梯价格;并完善电力峰谷分时电价政策,"对能源消耗超过国家和地区规定的单位产品能耗(电耗)限额标准的企业和产品,实行惩罚性电价."

同时,将原油、天然气和煤炭资源税计征办法由从量徵收改为从价徵收并适当提高税负水平;调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口.对用于制造大型环保及资源综合利用设备确有必要进口的关键零部件及原材料,抓紧研究制定税收优惠政策.(完)

欲了解更多详情,请点选中国政府网(here)