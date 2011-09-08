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债券 | 2011年 9月 8日 星期四 08:29 BJT

〔标题新闻〕法国议会下院已批准扩大EFSF法案,法国有望成为首个批准第二批希腊援助的国家

注:欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE7860R4]

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