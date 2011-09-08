〔中国个股〕保利地产8月实现签约金额约60亿元,同比下降近12%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月8日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周四公布,8月实现签约面积52.94万平方米,同比下降36.45%;签约金额60.22亿元人民币,同比下降11.99%.
刊登在上海证券交易所的销售简报并显示,该公司1-8月实现签约面积440.53万平方米,同比增长11.54%;签约金额505.40亿元,同比增长56.63%.
保利地产周三收报10.63元,过去一个月累计上涨1.33%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。