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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:20 BJT

〔中国个股〕保利地产8月实现签约金额约60亿元,同比下降近12%

路透上海9月8日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周四公布,8月实现签约面积52.94万平方米,同比下降36.45%;签约金额60.22亿元人民币,同比下降11.99%.

刊登在上海证券交易所的销售简报并显示,该公司1-8月实现签约面积440.53万平方米,同比增长11.54%;签约金额505.40亿元,同比增长56.63%.

保利地产周三收报10.63元,过去一个月累计上涨1.33%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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