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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:25 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货持坚,因大宗商品上扬且美元疲弱

路透悉尼9月8日电---美国谷物期货周四在亚洲盘初持坚,因大宗商品普遍上扬且美元疲弱,抵消了有关加拿大小麦库存高于预期的忧虑.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦合约WZ1微升2-1/4美分至每蒲式耳7.53-3/4美元,12月玉米合约CZ1亦上升约0.02美元,至每蒲式耳7.50-1/2美元.

11月大豆合约SX1几无变动,约为每蒲式耳14.20美元.

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