《中国报摘》--其他报纸重要消息9月8日(I)

**上海证券报**

--中国保监会近日颁布《保险公司保险业务转让管理暂行办法》并于2011年10月1日正式实施.办法规定,保险公司如因出于自愿的经营调整,在征得保监会批准并得到相关投保人、被保险人同意後,可转让全部或者部分保险业务.

--针对近日有媒体称重庆正酝酿扩大房产税徵收范围一事,重庆市财政局回应表示,"不知消息从何而来,目前并无此计划."

--香港证监会署理行政总裁张灼华表示,香港的监管平台已准备就绪,目前已能够处理人民币合格境外机构投资者(RQFII)以人民币额度管理的零售基金产品的申请.

**人民日报(海外版)**

--北京房地产交易管理网近日发布统计数据显示,8月份北京住宅合计签约1.3万套,环比下降26.4%,创下三年以来的新低.业内人士称,购房者信心下降、库存压力加大等原因都导致成交价格开始出现"跳水",而且这一现象还将继续加大.

**第一财经日报**

--对于上海家化(600315.SS)大股东上海家化集团股权转让的接盘者,集团董事长葛文耀表示,目前来说,"平安信托现在比较有诚意,对价格也比较能接受.此外,一些大的产业投资基金,以及外币的基金也在接触中."

**21世纪经济报 道**

--今年以来,由于国内棉价已经连续五个工作日低于国家公布的棉花临时收储价格19,800元/吨,国家发改委下发启动2011年度棉花临时收储预案的通知,9月8日起开始实施.

--针对不断涌现的人人贷(P2P)网络借贷平台,银监会近日下发了《关于人人贷有关风险提示的通知》,警示银行加强内控,建立与其之间的"防火墙",严防人人贷中介公司帮助放款人将银行资金用于民间借贷,防止民间借贷风险向银行体系蔓延.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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