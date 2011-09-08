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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:30 BJT

〔表格〕9月3日止当周日本投资者净买入1.2万亿日圆外国债券

路透东京9月8日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,9月3日止当周日本投资者净买入1.2万亿(兆)日圆(150亿美元)的外国债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股票 中长期债 短期债

8月28日-9月3日 -87.7 +377.2 +201.5

8月21日-8月27日 -338.0 -138.6r -504.5

日本在海外投资:

8月28日-9月3日 +176.3 +1,176.0 -19.0

8月21日-8月27日 +146.3 +41.7r -57.2 (完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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