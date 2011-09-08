〔美国经济〕奥巴马就业促进计划不会令政府债务突破上限--白宫

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透华盛顿9月7日电---白宫周三表示,美国总统奥巴马即将在国会提出的促进就业和经济成长一揽子计划有资金来源,不会突破美国法定举债上限.
"我们不会突破债务上限,"白宫发言人Jay Carney在新闻简布会上表示.
奥巴马周四将在国会两院联席会议上发表有关就业的重要讲话.
有报导称奥巴马将向国会提出3,000亿美元的就业计划,Carney拒绝对该消息给予证实.
奥巴马"将以演讲和补充材料的形式,提出一整套非常详细的经济增长与就业促进计划,"Carney说,"这些计划是具体、适度的,而且有资金来源."他说.
就业促进计划会导致政府支出增加,如果规模较大,且无法通过其他增收节支方式快速筹措资金,则有可能令美国政府债务进一步逼近法定举债上限.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
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