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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:37 BJT

《外汇动态》日本出口商在78-82日圆区间挂有美元/日圆卖单

0022GMT---日本一家大银行的经理表示,日本出口商在约78-82日圆区间挂有美元/日圆JPY=卖单,出口商在77日圆水平的美元卖单有限.

另一位市场人士称,日本股市日经指数.N225上涨也协助略微提振美元/日圆.

短期投机客据称也正在买入美元/日圆.

美元/日圆JPY=报77.38日圆左右,日内升0.2%.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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