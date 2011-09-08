〔日本经济〕7月核心机械订单较上月滑落8.2%,资本支出料将趋疲(更新版)

(新增更多细节和评论)

* 7月核心机械订单较上月滑落8.2%,降幅远超预期的下滑4.1%

* 日圆走强,灾後重建法案可能推迟恐将危及投资

* 日本经济在摆脱衰退後能如何尽快实现成长存疑

路透东京9月8日电---日本7月核心机械订单较上月降幅为分析师预期的两倍,预示企业迟迟不愿投资,因担忧日圆走强,欧洲债务危机和日本灾後重建进展缓慢.

日本7月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少42.4%,降幅超过分析师预期,源于出口趋疲,以及日圆升值和全球经济乏力可能打击未来外部需求的担忧升温.

令人失望的经济数据给日本政府和日本央行施加了不小的压力,凸显了经济成长面临的风险.日本央行周三维持货币政策不变以确保日圆不会进一步升值.