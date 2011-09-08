〔日本经济〕7月核心机械订单较上月滑落8.2%,资本支出料将趋疲(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 7月核心机械订单较上月滑落8.2%,降幅远超预期的下滑4.1%
* 日圆走强,灾後重建法案可能推迟恐将危及投资
* 日本经济在摆脱衰退後能如何尽快实现成长存疑
路透东京9月8日电---日本7月核心机械订单较上月降幅为分析师预期的两倍,预示企业迟迟不愿投资,因担忧日圆走强,欧洲债务危机和日本灾後重建进展缓慢.
日本7月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少42.4%,降幅超过分析师预期,源于出口趋疲,以及日圆升值和全球经济乏力可能打击未来外部需求的担忧升温.
令人失望的经济数据给日本政府和日本央行施加了不小的压力,凸显了经济成长面临的风险.日本央行周三维持货币政策不变以确保日圆不会进一步升值.
由于欧洲主权债务危机和美国经济放缓迹象导致投资者紧张不安,日圆一直受避险买盘追捧.尽管日本自身也在艰难应对债台高筑的问题,且新政府面临如何筹措灾後重建资金的长期较量.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。