〔路透调查〕上周美国原油库存料减少,因热带风暴迫使墨西哥湾减产

路透纽约/班加罗尔9月7日电---周三的路透调查显示,上周美国原油库存料下降,此前热带风暴Lee迫使墨西哥湾的石油生产关闭.

在库存数据公布前接受调查的13位分析师中,只有两位预期原油库存上升,分析师平均预估9月2日止当周原油库存减少190万桶.

于周末登陆的热带风暴Lee可能令进口中断,也可能加剧了飓风艾琳的影响.後者迫使美国东海岸的数个石油中枢在前个周末关闭.

美国石油协会(API)周二公布报告显示,上周国内原油库存减少300万桶,馏分油库存增加400万桶,汽油库存下降87.1万桶,炼厂产能利用率下滑1.2个百分点.

美国能源资料协会(EIA)将在周四1500GMT公布一周石油库存报告.

汽油库存亦料减少,炼厂产能利用率可能下滑,之前飓风艾琳迫使东海岸许多炼厂减产或关闭.

分析师平均预估汽油库存减少170万桶,因驾车人在劳工节长周末前填满油箱导致库存缩减.劳工节周末通常是美国夏季驾车高峰的终结.

调查显示包括取暖油和柴油的馏分油库存没有变动,8月26日止当周的馏分油库存增加36.3万桶,总计为1.5606亿桶.

炼厂产能利用率料下降1.1个百分点,12位分析师中有10位预期为下滑.(完)