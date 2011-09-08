〔全球金市〕金价因逢低吸纳小幅反弹,但风险偏好改善料限制涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月8日电---金价周四微幅反弹,因此前的大幅跌势吸引投资者逢低买入,不过风险胃纳好转料将限制涨幅.金价上日大跌3%.
0027GMT,现货金XAU=升0.4%至每盎司1,823.79美元.周三金价大挫3%,市况亦为两周来最为动荡,交投波幅超过80美元.
美国期金GCcv1升0.6%至1,827.70美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。