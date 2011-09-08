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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:58 BJT

〔全球金市〕金价因逢低吸纳小幅反弹,但风险偏好改善料限制涨幅

路透新加坡9月8日电---金价周四微幅反弹,因此前的大幅跌势吸引投资者逢低买入,不过风险胃纳好转料将限制涨幅.金价上日大跌3%.

0027GMT,现货金XAU=升0.4%至每盎司1,823.79美元.周三金价大挫3%,市况亦为两周来最为动荡,交投波幅超过80美元.

美国期金GCcv1升0.6%至1,827.70美元.

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