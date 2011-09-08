〔中国贸易〕商务部对欧盟和日本产不锈钢无缝钢管进行反倾销立案调查

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月8日电---中国商务部周四称,将对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管产品进行反倾销立案调查.
刊登在商务部网站的新闻稿称,此次反倾销调查涉及的产品英文名称为Certain High-performance Stainless Steel Seamless Tubes.
根据中国反倾销条例的规定,商务部将从即日起对原产于欧盟和日本的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国大陆同类产品产业的损害、损害程度进行调查.(完)
更多细节,请点选商务部网站(here)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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