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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 08:57 BJT

〔中国贸易〕商务部对欧盟和日本产不锈钢无缝钢管进行反倾销立案调查

路透北京9月8日电---中国商务部周四称,将对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管产品进行反倾销立案调查.

刊登在商务部网站的新闻稿称,此次反倾销调查涉及的产品英文名称为Certain High-performance Stainless Steel Seamless Tubes.

根据中国反倾销条例的规定,商务部将从即日起对原产于欧盟和日本的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国大陆同类产品产业的损害、损害程度进行调查.(完)

更多细节,请点选商务部网站(here)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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