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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 09:09 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油扩大涨幅,因墨西哥湾供应堪忧且美库存料下滑

路透珀斯9月8日电---美国原油期货周四扩大涨势,受墨西哥湾暴风雨天气恐打断生产之虞,及美国上周原油库存料减少的预估提振.此前该合约在纽约市场反弹并收于五周高位.

0040GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油合约CLc1升0.37美元至每桶89.71美元.

洲际交易所(ICE)10月布兰特原油期货LCOc1升0.34美元至每桶116.14美元.

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