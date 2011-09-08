〔国际油市〕NYMEX原油扩大涨幅,因墨西哥湾供应堪忧且美库存料下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透珀斯9月8日电---美国原油期货周四扩大涨势,受墨西哥湾暴风雨天气恐打断生产之虞,及美国上周原油库存料减少的预估提振.此前该合约在纽约市场反弹并收于五周高位.
0040GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油合约CLc1升0.37美元至每桶89.71美元.
洲际交易所(ICE)10月布兰特原油期货LCOc1升0.34美元至每桶116.14美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。