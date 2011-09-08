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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 10:41 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月8日(II)

**中国工业报**

--上半年中国国内重点钢铁企业盈利仅占三大矿山的四分之一,让国内钢铁业界盈利出现天壤之别的主要原因是铁矿石.业内专家指出,随着国内钢材市场进入金九银十的传统销售旺季,铁矿石价格继续冲高的可能性大增,中国铁矿石供不应求格局短期内难以迎来拐点.

**每日经济新闻**

--北京中原统计数据显示,房地产企业并购在前7月创出数年新高情况下,8月发生的规模房企股权变动高达18起,累计交易总价值高达53.3亿人民币,刷新自2008年以来的交易纪录.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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