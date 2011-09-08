《中国报摘》--其他报纸重要消息9月8日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**中国工业报**
--上半年中国国内重点钢铁企业盈利仅占三大矿山的四分之一,让国内钢铁业界盈利出现天壤之别的主要原因是铁矿石.业内专家指出,随着国内钢材市场进入金九银十的传统销售旺季,铁矿石价格继续冲高的可能性大增,中国铁矿石供不应求格局短期内难以迎来拐点.
**每日经济新闻**
--北京中原统计数据显示,房地产企业并购在前7月创出数年新高情况下,8月发生的规模房企股权变动高达18起,累计交易总价值高达53.3亿人民币,刷新自2008年以来的交易纪录.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。