〔企业并购〕中国波鸿实业拟收购加拿大汽车部件厂商Wescast

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 波鸿实业需要从中国国家开发银行获得融资
* 该交易对Wescast的估值为每股约13.60加元
路透多伦多9月6日电---加拿大汽车部件厂商Wescast IndustriesWCSa.TO周二表示,已签约同意中国四川波鸿实业有限公司收购其股份,每股作价约13.60加元,公司整体估价约为1.80亿加元(1.82亿美元).
Wescast是全球领先的轿车和轻型卡车铸铁排气管供应商.该公司称,波鸿实业已完成尽职调查,并支付200万加元保证金表明其寻求融资的善意.
为完成此番收购,波鸿实业需要获得中国国家开发银行的融资承诺.波鸿和Wescast签署的谅解备忘录显示,波鸿获得在12月30日前的独家购买权,在支付後续保证金後可延长该期限.
Wescast总部位于加拿大安大略省Brantford,为北美、欧洲、亚洲、非洲、南美和澳洲的轿车和轻型卡车市场供应零部件.
"波鸿实业看重Wescast的悠久历史,相信此番收购将有助于波鸿和中国汽车业获得服务全球客户的新平台,"波鸿实业首席执行官董平在一份书面声明中称.
Wescast公司发行在外的股票包括,586万A类次级投票权股票和738万B类普通股.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。