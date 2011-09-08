〔企业并购〕中国波鸿实业拟收购加拿大汽车部件厂商Wescast

* 波鸿实业需要从中国国家开发银行获得融资

* 该交易对Wescast的估值为每股约13.60加元

路透多伦多9月6日电---加拿大汽车部件厂商Wescast IndustriesWCSa.TO周二表示,已签约同意中国四川波鸿实业有限公司收购其股份,每股作价约13.60加元,公司整体估价约为1.80亿加元(1.82亿美元).

Wescast是全球领先的轿车和轻型卡车铸铁排气管供应商.该公司称,波鸿实业已完成尽职调查,并支付200万加元保证金表明其寻求融资的善意.

为完成此番收购,波鸿实业需要获得中国国家开发银行的融资承诺.波鸿和Wescast签署的谅解备忘录显示,波鸿获得在12月30日前的独家购买权,在支付後续保证金後可延长该期限.

Wescast总部位于加拿大安大略省Brantford,为北美、欧洲、亚洲、非洲、南美和澳洲的轿车和轻型卡车市场供应零部件.

"波鸿实业看重Wescast的悠久历史,相信此番收购将有助于波鸿和中国汽车业获得服务全球客户的新平台,"波鸿实业首席执行官董平在一份书面声明中称.

Wescast公司发行在外的股票包括,586万A类次级投票权股票和738万B类普通股.(完)